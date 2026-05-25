Bolu'da Kamyonlar Çamura Saplandı
Bolu'da Kamyonlar Çamura Saplandı

25.05.2026 18:42
Kurban Bayramı'nda alternatif yollara yönelen kamyon ve tırlar, yağmur nedeniyle mahsur kaldı.

Kurban Bayramı tatilinin üçüncü gününde TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda oluşabilecek yoğunluktan kaçmak isteyen kamyon ve tır sürücüleri, Bolu'da alternatif olarak köy yollarını tercih etti. Ancak yağış nedeniyle çamura dönen yollarda kamyon ve tırlar mahsur kaldı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, tatilin üçüncü gününde de yollara çıktı. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda oluşabilecek trafiğe karşı vatandaşlar, Bolu'da alternatif güzergahları tercih etti. Bayram tatilinde çalışan kamyon ve tır sürücüleri de oluşabilecek trafiğe karşı alternatif güzergahlar aradı. Gerede ilçesini köy yollarından geçmek isteyen kamyon ve tırlar, yağış nedeniyle çamura dönen yollarda zorluk yaşadı. Mahsur kalan ağır tonajlı araçların kurtarılması için iş makineleri devreye girerken, kepçelerin yardımıyla tır ve kamyonlar bulundukları yerden çıkarıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

