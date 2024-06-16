Bolu'da Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan Acemi Kasaplar Hastaneye Akın Etti

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Bolu'da kurban kesmek için kolları sıvayan onlarca acemi kasap soluğu hastanede aldı.

Bolu'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken, kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralanıp hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesiminde yaralandı. Acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.

Parmağını bıçakla kesen bir vatandaş, "Görünmez kaza oldu. Ucuz atlattık, Allah'a şükür" dedi. - BOLU