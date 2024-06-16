Bolu'da Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan Acemi Kasaplar Hastaneye Akın Etti - Son Dakika
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Yerel

Bolu'da Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan Acemi Kasaplar Hastaneye Akın Etti

Bolu'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, hastanede tedavi altına alındı. Bazıları bıçakla elini ve kolunu keserken, bazıları ise hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı. Acemi kasaplar, tedavilerinin ardından kurban kesimine devam etmeye çalıştı.

16.06.2024 11:19
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Bolu'da kurban kesmek için kolları sıvayan onlarca acemi kasap soluğu hastanede aldı.

Bolu'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken, kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralanıp hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesiminde yaralandı. Acemi kasaplar, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.

Parmağını bıçakla kesen bir vatandaş, "Görünmez kaza oldu. Ucuz atlattık, Allah'a şükür" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan Acemi Kasaplar Hastaneye Akın Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan Acemi Kasaplar Hastaneye Akın Etti - Son Dakika
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