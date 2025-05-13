Bolu'da Rampa Yukarı Çıkan Otomobil Yan Yattı

Otomobil rampa yukarı çıkarken yan yattı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da rampa yukarı kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Borazanlar Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru Y. yönetimindeki 06 BOC 089 plakalı otomobil, rampa yukarı çıkarken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak devrildi. Yan yatan otomobil içerisinde bulunan sürücü Ebru Y. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yan yatan otomobilde maddi hasar oluşurken, çekici yardımıyla bulunduğu bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.