Bolu\'da Şambrel ile Kayma Eğlencesi

Yerel

Bolu'da karlı yolda araca bağladıkları şambrelle kayan vatandaşlar sosyal medyada ilgi gördü.

Bolu'nun orman yollarında otomobilin arkasına şambrel bağlayan bir kadın, yolda kayarak ilerledi. Aracın arkasında kilometrelerce kayarak giden vatandaşın o anları kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü. Kimilerine göre eğlence, kimilerine göre ise tehlikeli bulunan anlar binlerce beğeni aldı. - BOLU