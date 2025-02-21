Bolu'da karlı yolda araca bağladıkları şambrelle kayan vatandaşlar sosyal medyada ilgi gördü.
Bolu'nun orman yollarında otomobilin arkasına şambrel bağlayan bir kadın, yolda kayarak ilerledi. Aracın arkasında kilometrelerce kayarak giden vatandaşın o anları kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü. Kimilerine göre eğlence, kimilerine göre ise tehlikeli bulunan anlar binlerce beğeni aldı. - BOLU
Son Dakika › Yerel › Bolu'da Şambrel ile Kayma Eğlencesi - Son Dakika
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