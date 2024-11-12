Bolu'da Taziye Evi Projesinde İlk Kepçe Vuruldu - Son Dakika
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Bolu'da Taziye Evi Projesinde İlk Kepçe Vuruldu

Bolu\'da Taziye Evi Projesinde İlk Kepçe Vuruldu

Bolu Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul edebilmesi için Dodurga Mahallesi'nde taziye evi projesine başladı. İlk kepçe vuruldu.

12.11.2024 12:25  Güncelleme: 12:27
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Bolu Belediyesi tarafından yakınlarını kaybeden vatandaşların başsağlığı dileklerini daha rahat bir ortamda kabul edebilmeleri için planlanan taziye evi projesinde ilk kepçe vuruldu.

Dodurga Mahallesi Çömlekçiler Caddesi üzerindeki 250 metrekarelik özel bir alanda planlanan tesisin bina yapımı için ilk kepçe geçtiğimiz gün vuruldu. İnşaat çalışmalarının startının verildiği taziye evi projesinde kadın ve erkekler için ayrılmış bölümlerin yanı sıra geniş bir salon, tuvalet, mutfak ve bebek bakım odası bulunuyor. Bolu Belediyesi'nin yürüttüğü inşaat çalışmaları tamamlanıp, projede sona gelindiğinde başta Dodurga Mahallesi sakinleri olmak üzere tüm bölge halkı başsağlığı dileklerini daha rahat bir ortamda kabul edebilecekleri taziye evine kavuşmuş olacak. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Taziye Evi Projesinde İlk Kepçe Vuruldu - Son Dakika

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