Bolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bolu'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı, bir kişi hafif yaralandı.

05.05.2025 20:01
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Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da beton mikseri ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı üzerinden, merkez istikametine seyreden Zekai K. yönetimindeki 14 GD 029 plakalı beton mikser, yol kenarından geri geri manevra yaparak yola aniden çıkan Esranur Y. idaresindeki 14 ACY 112 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan Esranur Y.'ye ambulans içerisinde müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle aksayan trafik polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlanırken, maddi hasar oluşan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yaralanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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