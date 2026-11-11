Bolu'da virajı alamayan araç dere yatağına uçunca 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu'da virajı alamayan araç dere yatağına uçunca 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Bolu\'da virajı alamayan araç dere yatağına uçunca 2 kişi yaralandı
Haber Videosu

Bolu Abant yolunda virajı alamayan otomobil dere yatağına düştü. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı, yaralılar ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bolu'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Abant yolu Ömerler mevkisinde meydana geldi. Şaban Karadayı yönetimindeki 81 AEG 484 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak dere yatağına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla dere yatağına uçan otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Abant İzzet Baysal ÜniversitesiYerel HaberlerGüncelYerelAbantBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü
15:14
300 okul tahliye edildi Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
15:09
Ümit Özat’tan Arda Güler’i kızdıracak sözler Bin kere onu seçti
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 15:32:52. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da virajı alamayan araç dere yatağına uçunca 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android