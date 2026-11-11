Bolu\'da virajı alamayan araç dere yatağına uçunca 2 kişi yaralandı

Bolu'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Abant yolu Ömerler mevkisinde meydana geldi. Şaban Karadayı yönetimindeki 81 AEG 484 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak dere yatağına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla dere yatağına uçan otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.