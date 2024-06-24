Bolu'nun tabiat ve milli parkları 9 günlük bayram tatilinde 131 bin 113 ziyaretçiyi ağırladı

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Bolu'nun önemli turizm merkezleri olan tabiat ve milli parkları, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 131 bin 113 ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerini barındıran Bolu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı yoğun ilgi görürken, tatil boyunca 131 bin 113 kişi doğayla iç içe keyifli zaman geçirdi. Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve göl çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı, 27 bin 317 kişiyi misafir etti. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlar yaşadılar.

Kente 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın dört mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat Parkı'na da 85 bin 181 kişi geldi. Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler ise, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedigöller Milli Parkı 18 bin 615 ziyaretçiyi ağırladı. - BOLU