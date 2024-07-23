Bolu Valiliği, Büro Memur-Sen'in Ankara yürüyüşüne izin vermedi

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Büro Memur-Sen üyelerinin Bolu'dan Ankara'ya talepleri için gerçekleştireceği yürüyüşe Bolu Valiliği, araç trafiği yoğunluğu ve çevresel risk sebebiyle izin vermedi.

Geçtiğimiz gün Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Bolu'ya gelmişti. Bolu'da Köroğlu Heykeli'nin önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazgan, talepleri için 4 maddeli eylem planı yaptıklarını ifade etti. İlk 3 eylem planında istediklerini elde edemediklerini belirten Yazgan, Bolu'dan Ankara'ya seslerini duyurmak için yürüyüş yapacaklarını belirtti. Bolu'dan Ankara'ya yürümelerinin sebebinin 3 milyon 600 bin adım sayısına denk olduğunu dile getiren Yazgan, 3600 ek göstergenin yasalaştırılmasını istediklerini söyledi. Yürüyüş için 24 Temmuz tarihini işaret eden Yazgan'a Bolu Valiliği engeli geldi. Bolu Valiliği tarafından asayiş ve trafik güvenliği risk analizi çerçevesinde değerlendirilen yürüyüş, araç trafiği yoğunluğu, mesafesi, çevresel riskler nedeniyle iptal edildi. Büro Memur-Sen'in yapacağı yürüyüşü uygun görmeyen Bolu Valiliği, can ve mal güvenliğinin riske atılmamasını göz önünde bulundurduklarının altını çizdi. - BOLU