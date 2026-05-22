Bolu Valisi Aydın'dan bayramda yola çıkacaklara uyarı

Bolu'da Kurban Bayramı dolayısıyla Bolu Valiliği'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Abdulaziz Aydın, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bolu Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programı, valilik binasında gerçekleştirildi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, makamında kabul ettiği protokol üyeleri ve vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Programda konuşan Vali Aydın, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaparak, Kurban Bayramı'nın huzur içerisinde geçirilmesi temennisinde bulundu. Bayram tatili süresince yola çıkacak vatandaşlara da seslenen Aydın, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Aydın, "Bayramın bereketi olsa gerek, çok sayıda vatandaşımızla bayramlaşmış olacağız. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun; birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu 9 günlük süre boyunca da kazasız belasız bir bayram geçiririz. Memleketlerine gidecek arkadaşlarımız da bayram sevincini aileleriyle, komşularıyla ağız tadıyla yaşarlar. Bir abimizin çok güzel bir sözü var; 'İnsanoğlu her yeni günün acemisidir' der. Her yeni gün, insanoğlu için yenidir. Dolayısıyla yola çıkacak hemşehrilerime bir kez daha; şoförlüğüne çok güvenmeden, 'Kırk yıldır şoförüm, kazam yok' demeden, dikkatle ve ihtimam göstererek gidecekleri yere ulaşmalarını özellikle rica ediyorum" dedi.

Bayramlaşma programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Programa; ilçe kaymakamları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar ve güvenlik güçleri katıldı. - BOLU