Bolvadin Belediye Başkanı Aynacı, AKÜ Rektörü Karakaş ile öğrenci ulaşımını görüştü - Son Dakika
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Bolvadin Belediye Başkanı Aynacı, AKÜ Rektörü Karakaş ile öğrenci ulaşımını görüştü

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Bolvadin Belediye Başkanı Aynacı, AKÜ Rektörü Karakaş ile öğrenci ulaşımını görüştü
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Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı ziyaret etti. Görüşmede kampüs içi minibüs güzergahı ve öğrenci ulaşımının kolaylaştırılması ile Bolvadin Minibüsçüler Kooperatifi'nin yerleşke içi alan talebi ele alındı.

Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı ziyaret ederek kampüs içi minibüs güzergahı ve öğrenci ulaşımının kolaylaştırılması konularını görüştü.

Aynacı'ya, AKÜ Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fişne, AKÜ Bolvadin Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken ile İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Biçer eşlik etti. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede temel gündem maddesi, Bolvadin Minibüsçüler Kooperatifi'nin AKÜ Bolvadin yerleşkesi içerisinde şehir içi minibüslerin kullanımı için talep ettiği alan oldu.

Görüşmede, öğrencilerin kampüs ile ilçe merkezi arasındaki ulaşım süreçlerinde yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi, toplu taşıma hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Eğitim hayatını kolaylaştıracak projelere öncelik verdiklerini belirten Aynacı, ilçe ile üniversite arasındaki ulaşım ağını güçlendirecek her türlü çalışmayı desteklediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
Mehmet KarakaşDerviş AynacıUlaşımEğitimGüncelYerelSon Dakika

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