Bolvadin'de 300 kişiye istihdam sağlayacak dev yatırım - Son Dakika

Afyonkarahisar Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'nde 300 kişiye istihdam sağlayacak dondurulmuş gıda tesisi için protokol imzalandı.

Protokol Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ve firma yetkilisi İlker Yasin Yavuz ve Şenay Kızılbay arasından imzalandı. İmzalanan protokol ile Bolvadin OSB'de firma tarafından dondurulmuş gıda üretimi üzerine 20 bin metrekarelik kapalı alana sahip fabrika kurulacak. 100 milyon TL'ye mal olması beklenen tesis ile 300 kişiye istihdam sağlanacağı kaydedildi.

Protokol imza töreninin ardından konuşan Kaymakam Bolat, tesisin ilçe ile birlikte ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını kaydederek, "20 yıldan fazladır Bolvadin OSB'de yürülen faaliyetler bu yıl itibari ile farklı bir kulvara girdi. Temmuz ayı itibari ile söz konusu firmamız fiziki yatırım için ilk adımları atacak. Bu süreçte daha doğrusu Bolvadin OSB'nin yatırıma açılmasının hız kazanmasından desteklerini esirgemeyen Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR