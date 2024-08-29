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Bolvadin'de jandarma ekiplerinden asayiş ve trafik denetimi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri sürücülere yönelik dron destekli asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetimlerine devam ediyor. Bolvadin ilçe bağlantı yollarında gerçekleştirilen denetimde durdurulan 308 araçtaki 476 sürücü ve yolcunun Genel Bilgi Taraması sistemi üzerinden kimlik sorgulamaları yapılarak araçların evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimde 6 bin 600 TL cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Öte yandan ekiplerin denetimlerin devam edeceği açıklanırken araç sürücülerine de trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.