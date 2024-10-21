Bora Balcıoğlu, Göçmen Buluşmasında Seçimlerin Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Bora Balcıoğlu, Göçmen Buluşmasında Seçimlerin Önemini Vurguladı

Bora Balcıoğlu, Göçmen Buluşmasında Seçimlerin Önemini Vurguladı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Bulgaristan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği büyük göçmen buluşmasına katıldı. Başkan Balcıoğlu, 27 Ekim'de yapılacak Bulgaristan seçimlerinin önemine dikkat çekti ve göçmen kökenli vatandaşların oy kullanma sürecini destekleyeceklerini belirtti.

21.10.2024 10:17  Güncelleme: 10:20
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Bulgaristan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği büyük göçmen buluşmasına katıldı. Buluşmada konuşan Başkan Balcıoğlu, 27 Ekim'de Bulgaristan'da yapılacak seçimlerin öneminden söz etti.

Silivri Bulgaristan Kültür ve Dayanışma Derneği, büyük göçmen buluşması düzenledi. Etkinliğe, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, Bulgaristan Burgaz Milletvekili Eşref Kazım Eşref, Dulova Belediye Başkanı Nevhis Mustafa, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Şahin, Şumen İl Başkanı Turhan Karakaş katıldı.

Başkan Balcıoğlu yaptığı konuşmada, 27 Ekim'de Bulgaristan'da yapılacak seçimlerin öneminden söz etti. Bulgar vatandaşlarla olan kültürel ve sosyal bağlardan bahseden Başkan Balcıoğlu, "Bulgaristan'daki soydaşlarımızla olan bağlarımız sadece kan ya da coğrafi yakınlıkla sınırlı değil; ortak tarihimiz, kültürümüz ve değerlerimizle de derinleşmiştir. Silivri'de yaşayan göçmen kökenli vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal hayatlarını desteklemek, her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı ve bundan sonra da almaya devam edecek. Bugün burada buluşmamız, bu güçlü bağı daha da ileriye taşımak adına önemli bir adımdır" dedi.

Oy kullanmanın büyük bir sorumluluk olduğunu kaydeden Başkan Balcıoğlu, tüm Bulgar göçmeni vatandaşları sandığa davet etti. Bulgaristan'da yaşayan vatandaşlar için kritik bir süreç yaşandığını açıklayan Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu: "Seçimlerde oy kullanmak, demokratik sorumluluğumuzun bir parçasıdır. İlçemizde kurulacak sandıklarla oy kullanma süreci kolaylaştırılacak, sizlerin bu hakkınızı en iyi şekilde kullanabilmeniz sağlanacaktır. Bu fırsatı değerlendirin ve Bulgaristan'daki soydaşlarımızın haklarını korumak için sandık başına gidin. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi, her seçim bir fırsattır ve bu seçim, oradaki kardeşlerimizin haklarının korunması açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Hep birlikte oy kullanarak, daha güçlü bir gelecek için umutlarımızı yeşertebiliriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bora Balcıoğlu, Göçmen Buluşmasında Seçimlerin Önemini Vurguladı - Son Dakika

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