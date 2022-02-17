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Börezli Mahallesi'nde yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Börezli Mahallesi'nde yol çalışmaları devam ediyor

17.02.2022 17:09
Börezli Mahallesi'nde yol çalışmaları devam ediyor

Börezli Mahallesi'nde BASKİ alt yapı çalışmalarından kaynaklı ve Cezaevi yolunda Türk Telekom alt yapı çalışmalarından kaynaklı bozulan yolların yapımı tamamlandıktan sonra kalan yolların da tamamlanması ve sorunların çözümü adına ekipler, Börezli Mahallesi'nde çalışmalarına tekrar başladı.

Börezli Mahallesi'nde BASKİ alt yapı çalışmalarından kaynaklı ve Cezaevi yolunda Türk Telekom alt yapı çalışmalarından kaynaklı bozulan yolların yapımı tamamlandıktan sonra kalan yolların da tamamlanması ve sorunların çözümü adına ekipler, Börezli Mahallesi'nde çalışmalarına tekrar başladı.

Yolların parke taş döşemesini tamamlayan Burhaniye belediye ekipleri, aşırı yağışlarda yaşanan ve yıllardır çözümlenemeyen yağmur suyu problemini de çözdü. Aşırı yağışlarda, daha yüksek rakımlı olan Çallı Mahallesi'nden aşağıya gelerek Börezli Mahallesi'ne inen yağmur suları, yeni hat yapılarak kanala bağlandı. Yağmur sularının önünün kesilmesiyle aşırı yağışlarda oluşabilecek su taşkını problemi de çözülerek Burhaniye'de bir kırsal mahalle daha yıllardır çözümsüz kalan sorunlarından kurtuldu.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri ekiplerince yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları ilçe genelinde program dahilinde tüm hızıyla devam ediyor. - BALIKESİR

Börezli Mahallesi'nde yol çalışmaları devam ediyor
Börezli Mahallesi'nde yol çalışmaları devam ediyor
Börezli Mahallesi'nde yol çalışmaları devam ediyor
Börezli Mahallesi'nde yol çalışmaları devam ediyor
Börezli Mahallesi'nde yol çalışmaları devam ediyor
Börezli Mahallesi'nde yol çalışmaları devam ediyor

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Türk Telekom, Burhaniye, Cezaevi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Börezli Mahallesi'nde yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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