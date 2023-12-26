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Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, Gündüz Yaşam Evleri sözü verdi - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, Gündüz Yaşam Evleri sözü verdi

Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Temiz, Bornova'da yaş almış yurttaşlar ve alzheimer hastası büyüklerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla Gündüz Yaşam Evleri kuracaklarını söyledi. Ayrıca, katılımcı bir yönetim anlayışıyla hizmet vereceklerini ve yurttaşların beklentilerine göre hizmetlerini yönlendireceklerini belirtti.

Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, Gündüz Yaşam Evleri sözü verdi
26.12.2023 - 10:21,
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Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bornova Gökdere Köyünde ve merkez kahvehanelerinde düzenlediği toplantılardan hemşerilerine seslenen Temiz, Gündüz Yaşam Evleri sözü verdi. Temiz, "Bornova'mızda yaş almış yurttaşlarımız ve alzheimer hastası değerli büyüklerimizin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla Gündüz Yaşam Evlerini hayata geçireceğiz" dedi.

"DİĞER KENTLERLE YARIŞARAK DEĞİL ONLARLA BİRLİKTE YAN YANA GELİŞECEĞİZ"

Kahvehane toplantılarında katılımcı bir yönetim anlayışıyla hizmet vereceklerini ifade ederek sözlerine başlayan Temiz, "Çevreye, doğaya, insana ve bütün canlılara değer veren dengeli bir coğrafi ve bölgesel gelişmenin parçası olan bir kent anlayışını Bornova'mızda hakim kılmak için sorumluluk alacağız. Planlı, diğer kentlerle yarışarak değil onlarla birlikte yan yana gelişebilen, mekanın ve toplumsal yaşamın şekillenmesinde içinde yaşayanların doğrudan karar mekanizmalarına katılabildiği ve özyönetim mekanizmalarının oluşturulduğu bir yönetim anlayışını hayata geçireceğiz. Öğrenen, öğreten örnek yerel yönetim politikalarını ve belediyeciliği Bornova'da hep birlikte inşa edeceğiz. Yurttaşlarımızın beklentilerine, taleplerine göre hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı yönlendireceğiz. Hakça paylaşıma, yenilikçi ve katılımcı hizmet süreçlerine ilişkin 'hizmetin ötesiyle' halkımızı tanıştıracağız" dedi.

"BORNOVA'YI DA BORNOVALININ HAKKINI DA ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Bornova'da insana dokunan projelere yöneleceklerini ifade eden Temiz, "Bornova'mızda yaş almış yurttaşlarımız ve alzheimer hastası değerli büyüklerimizin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla Gündüz Yaşam Evlerini hayata geçireceğiz. Yurttaşlarımızın kent hayatına aktif şekilde katılmaları, yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri için belediye imkanlarımızı seferber edeceğiz. Kuracağımız Gündüz Yaşam Evleri'nde el sanatlarından müziğe onlarca farklı alanda kurslar açacağız. Bu merkezlerimizde Alzheimer hastası değerli büyüklerimizin sosyal aktiviteler düzenleyerek yaşama tutunmalarını sağlayacak, hastalığın daha ileri evreye geçişini geciktireceğiz. Tüm dünyada Alzheimer hastalığının görülme oranının arttığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Yaş almış vatandaşlarımızın kent hafızasının yadsınamaz parçası olduğunu biliyoruz. Geleceği de değerli büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanarak inşa edeceğiz. Bornova'yı da Bornovalının hakkını da çok önemsiyoruz. Yaş almış yurttaşlarımız bize emanet" dedi.

Kaynak: ANKA
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