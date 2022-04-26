Bornova Belediye Başkanı İduğ, Makedonya Göçmenleriyle Buluştu - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı İduğ, Makedonya Göçmenleriyle Buluştu

26.04.2022 10:20

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Makedonya Göçmenleri Derneği’nin düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde vatandaşların sofrasına konuk oldu.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Makedonya Göçmenleri Derneği'nin düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde vatandaşların sofrasına konuk oldu.

İzmir Makedonya Göçmenleri Derneği'nin bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği iftar yemeğinde, Makedonya göçmenlerinin yüzlerce yıldır düğünlerde yaptıkları düğün çorbasının yanı sıra geleneksel yöntemlerle pişirilen kavurma, pilav ve helva ikram edildi.

Bornova Belediye Başkanı İduğ, Makedonya Göçmenleriyle Buluştu
Bornova Belediye Başkanı İduğ, Makedonya Göçmenleriyle Buluştu
Bornova Belediye Başkanı İduğ, Makedonya Göçmenleriyle Buluştu
Bornova Belediye Başkanı İduğ, Makedonya Göçmenleriyle Buluştu

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Mustafa İduğ, Makedonya, Bornova, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Bornova Belediye Başkanı İduğ, Makedonya Göçmenleriyle Buluştu - Son Dakika


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