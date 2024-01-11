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Bornova Belediyesi Mikrofiliz Yetiştiriciliği Eğitimi Düzenledi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Mikrofiliz Yetiştiriciliği Eğitimi Düzenledi

Bornova Belediyesi, tarıma yönelik eğitimlerine mikrofiliz yetiştiriciliği konusuyla devam etti. Uzmanlar tarafından verilen eğitimde, mikro filizlerin nasıl yetiştiği, ne işe yaradığı ve nasıl tüketilmesi gerektiği detaylarıyla anlatıldı. Eğitime, yerel üreticiler ve doğal tarım gönüllüleri yoğun ilgi gösterdi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, üretici ve tüketicileri doğal tarım konusunda bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Bornova Belediyesi Mikrofiliz Yetiştiriciliği Eğitimi Düzenledi
11.01.2024 - 09:35,  Güncelleme: 09:36
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Bornova Belediyesi, üreticiyi ve tüketiciyi bilgilendirme amacıyla uzmanların katılımıyla düzenlediği tarıma yönelik eğitimlerine, son yıllarda giderek yaygınlaşan "Mikrofiliz Yetiştiriciği" ile devam etti.

Organik Tarım Teknikeri ve Danışman Nazan Özdoğan, mikro filizlerin nasıl yetiştiğini, ne işe yaradığını, ne kadar sağlıklı olduğunu ve nasıl tüketilmesi gerektiğini detayları ile anlattı. Yüksek derecede antioksidan içeren, saf yağ ve asitler bakımından zengin olan mikro filizleri tüketmenin insan sağlığı açısından önemli olduğunu ifade eden Özdoğan, " Nohut, mercimek, fasulye gibi tohum halde bulunan bakliyatlardan turp otu, mor lahana gibi farklı sebzelere kadar birçok artık mikro filiz olarak üretilebiliyor" dedi.

Bornova'nın kırsal mahallelerinden yerel üreticilerin yanısıra doğal tarım gönüllüsü Bornovalılar Uğur Mumcu Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleşen eğitime yoğun ilgi gösterdi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, tarıma yönelik olarak düzenledikleri bu tür eğitimler ile üretici ve tüketicileri doğal tarım, çevre ve sağlıklı gıdalara erişim konusunda bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA
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Mustafa İduğ, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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