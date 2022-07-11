Bornovalılar Srebrenitsa Katliamını Unutmadı

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Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde 27 yıl önce yaşanan ve 8 bin 372 Bosnalı Müslüman'ın katledildiği soykırımda yaşamını yitirenler Bornova'da anıldı. Bornova Belediyesi, İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu ortaklaşa düzenlediği anma töreni Çamdibi Atatürk Parkı içindeki bulunan Srebrenitsa Soykırım Anıtı önünde gerçekleşti.

1995 yılında yaşanan Srebrenitsa Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin anıldığı törende İstiklal Marşı ile Bosna Hersek Ulusal Marşı okundu. Anıtın önüne kırmızı karanfiller bırakıldı. Ayşegül Çetinkalp ve Aylin Telef'in katliamı anlatan fotoğraflarından oluşan; "Ölüm yolunda barış için yürüyenler" isimli sergi açıldı.

Törene, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Suat Nezir, İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Esat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ile Bornova Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

8 bin 372 Bosnalı Müslüman'ın katledildiği soykırımın üzerinden 27 yıl geçtiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Suçluların cezasını çekebilmesi için anma törenlerini tüm dünyaya yamak zorundayız. Bizler Srebrenitsa'yı Karadağ'ı ya da Türkan bebeki unutursak dünyanın dört bir yanında benzer katliamlar yaşanır. Bu yüzden de unutmadık ve unutturmayacağız" dedi.

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Esat Yılmaz ve Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Suat Nezir'de acı günlerinde yanlarında olan Bornova Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Unutulan soykırımlar tekrarlanır. Bizde unutmadık ve unutturmayacağız" dedi.