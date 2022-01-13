Boş evin duvarını delip kuyumcu dükkanına girdiler... 150 bin lira değerinde takı çaldılar - Son Dakika

Boş evin duvarını delip kuyumcu dükkanına girdiler... 150 bin lira değerinde takı çaldılar

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Ergani ilçesi'nde kuyumcu dükkanına boş bir evin duvarını delip giren hırsızlar, 150 bin TL değerinde altın ve gümüşü çalıp kayıplara karıştı.

Hırsızlık, Fevzi Çakmak Mahallesi Ziya Gökalp Caddesinde meydana geldi. Boş müstakil bir evin bitişiğinde bulunan kuyumcu dükkanı, hırsızlar tarafından duvarı balta ile delinip soyuldu. Soyguncular, 150 bin TL değerinde olduğu öne sürülen altın ve gümüşü alıp kayıplara karıştı.

İş yeri sahibi Barbaros Geçer, soygunu sabah 08.00'de dükkana geldiğinde fark ettiğini belirtti. Polis ekiplerini çağıran Geçer, olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte incelemelerde bulundu. Geçer, zararının yaklaşık 150 bin TL olduğunu ifade etti. Geçer, "Dükkanımın arka tarafındaki ev de bana ait. Uzun zamandan beri boşaltılmış bir evdi. Evin kapısını kırarak içeriye girmişler, evde bulunan baltayla duvarı delerek altın ve gümüşleri almışlar" dedi.