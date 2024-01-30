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Boşanma Aşamasındaki Kadın ve İkiz Kızları Evden Çıkarıldı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Kadın ve İkiz Kızları Evden Çıkarıldı

Antalya'da boşanma aşamasında olan Hanna Y., eşi tarafından oturdukları evin satılması sonucu evden çıkarıldı. İkiz kızlarıyla birlikte sokakta kalan Hanna Y., yardım istedi.

30.01.2024 - 10:52,  Güncelleme: 11:11
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ANTALYA'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından oturduğu ev satılan ve ikiz kızları ile tahliye edilen Hanna Y. (43), gözyaşı döküp, yardım istedi. Üzerlerindeki pijamalarla sokağa atılan eşyaların yanında bekleyen ikizlerden H.Y., Babamı aradım, yalvardım. 'Yapma' dedim. Ancak o bana 'Sokakta kalın bana ne' dedi dedi. Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Ü.Y. ile 14 yıl önce evlendiği Rus asıllı Türk vatandaşı Hanna Y., iddiaya göre; şiddetli geçimsizlik nedeniyle sık sık tartışmaya başladı. Ü.Y., 2 ay önce çıkan bir tartışma sonrası evden ayrıldı. Bunun üzerine boşanma davası açan Hanna Y., ikiz kızları E. ve H. (11) ile Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki dairelerine yerleşti.

'ÖNCELERİ ÇOK GÜZEL BİR AİLEYDİK'

Bugün öğle saatlerinde gelen icra memurları Hanna Y.'ye, eşi Ü.Y. tarafından evin satıldığı ve tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Asansörlü taşımacılık firması ile eşyalar evin bahçesine çıkarılırken, ikiz kızları ve Hanna Y. evden çıkarıldı. Üzerlerindeki pijamalarla eşyaların yanında gözyaşı döken anne ve kızları, gidecekleri yerlerinin olmadığını, soğuk havada ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

İkizlerden H.Y., Babamı aradım, yalvardım. 'Yapma' dedim. Ancak o bana 'Sokakta kalın, bana ne' dedi. Bizi terk etti ve annem de çalışmıyor. Zor durumda kaldık dedi.

E.Y. ise okullarının başlayacağını ve ne yapacaklarını bilemediğini söyledi. Evdeki doğal gaz dahil her şeyi babası Ü.Y.'nin kapattırdığını anlatan E.Y., Önceleri çok güzel bir aileydik. Bir gün babam, annemi çok kötü dövdü. Annem de polise şikayet etti, babam da hayatı boyunca bize kötülük edeceğini söyledi diye konuştu.Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı Hanna Y. ve kızlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, geçici sığınma yeri temin etmek için çalışma başlattı.Doç. Dr. Ü.Y. ise konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi. (DHA)

Boşanma Aşamasındaki Kadın ve İkiz Kızları Evden Çıkarıldı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Yerel Boşanma Aşamasındaki Kadın ve İkiz Kızları Evden Çıkarıldı - Son Dakika


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