Boşanma aşamasındaki koca kendine zarar vermeye kalktı
DENİZLİ - Denizli'de boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışamayan adam, kendine bıçakla zarar vermeye kalktı. Polis ekipleri ve psikoloğun uzun uğraşları sonucu şahıs elindeki bıçağı bırakmaya ikna oldu.
Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ferhat I., akşam saatlerinde eline aldığı bıçakla sokak ortasında kendine zarar vereceğini iddia ederek bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin uzun ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Bölgeye sevk edilen psikolog ve iknacı polis ile bir süre konuşan Ferhat I., eşiyle tartıştığını, boşanma aşamasında olduklarını ifade ederek eşinin bölgeye gelmesini ve görüşmek istediğini ifade etti. Polis ekipleri bir yandan Ferhat I.'nın eşine ulaşmaya çalışırken diğer yandan ise şahsı ikna etme uğraşlarını sürdürdü. Bir polis memurunun "Eşinle görüşmen için uygun şartları hazırlayacağım" demesine şahsın "Erkek sözü veriyor musun?" diyerek cevap vermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Polis memurunun, bıçağı vermesi halinde şahsı eşiyle görüştüreceğini ama bu şartlarda bu isteğinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını söylemesi üzerine, şahıs elindeki bıçağı polis ekiplerine teslim etti.
Öte yandan, ikna edilen şahıs ifade vermek üzere polis merkezine götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere ise tepki gösterdi.
Son Dakika › Yerel › Boşanma aşamasındaki koca kendine zarar vermeye kalktı - Son Dakika
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatları da değişmeye devam ediyor. Motorine bu gece yarısı itibarıyla 1 lira 35 kuruş indirim geldi. İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 7 kuruş, Ankara'da ise 41 lira 46 kuruş oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin daha kaliteli işler yaptığını belirten Buruk, "Rakibimiz bir kere çok iyi oynadı. Hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptılar. Onu net şekilde söylemeliyim. 2-0 bizim için maçın sonu oldu. Sonrasında net tepki veremedik. Rakibi tebrik ediyoruz. Oyuncularım da düşünsün, birçok oyuncu oynattık, şans verdik" dedi.
Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve kupaya veda etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "DEM Parti ile CHP arasında ittifak var mı?" sorusuna yanıt verdi. Özel, "Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey. Kandille anlaşmaya çalışanların, resmi heyet yollayanların geçmişte yaptıkları ortada." dedi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bu hafta yaşanan olaylardan dolayı para cezası verdi. Beşiktaş'a 1 milyon 20 bin TL, Fenerbahçe'ye 512 bin TL ve Galatasaray'a 400 bin TL ceza verildi.
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisine yönelik ''Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş'' sözlerine yanıt verdi. Özel, ''Atatürk öldü diyorsan, sen bu Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk'e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere, koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü'' ifadelerini kullandı.
Saran Holding, TFF'nin iptal ettiği Süper Lig yayın ihalesi kararına dair sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen “iptal” daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'' ifadeleri yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?