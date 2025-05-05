Bosna Hersek'te Türkiye'nin desteğiyle yenilenen Behram Ağa Camii açıldı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Türkiye'nin desteğiyle yenilenen Behram Ağa Camii açıldı

Bosna Hersek\'te Türkiye\'nin desteğiyle yenilenen Behram Ağa Camii açıldı

Bosna Hersek'in Tuzla kentinde Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yenilenen tarihi Behram Ağa Camii dualarla açıldı.

05.05.2025 19:42
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Bosna Hersek'in Tuzla kentinde Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yenilenen tarihi Behram Ağa Camii dualarla açıldı.

Bosna Hersek'in üçüncü büyük kenti Tuzla'nın en eski camisi olarak bilinen ve Türkiye'nin desteğiyle yenilenen Behram Ağa Camii'nin resmi açılışı, Bosna Hersek Reisü'l-uleması Husein Kavazovic, Türkiye Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ömeroğlu, Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic, dini ve siyasi temsilciler ile vatandaşların katıldığı törenle yapıldı. 16'ncı yüzyılda inşa edilen, göz alıcı mimarisi ve iç süslemeleri ile dikkat çeken ve halk arasında Alaca Camii ve Atik Camii olarak da bilinen tarihi yapının restorasyon ve rekonstrüksiyonu, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından finanse edildi.

Bosna Hersek Reisü'l-uleması Husein Kavazovic, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bosna'nın kuzeydoğusundaki halkımızın maneviyat, eğitim ve kültür başkenti olan Tuzla'da bugün kalplerimiz sevinç ve sıcaklıkla dolu" dedi. "Allah, bu camiyi vakfeden Behram Bey'i, onu asırlar boyunca ayakta tutanları ve bugün yeniden ihya edenleri mükafatlandırsın" ifadelerini kullanan Kavazovic, Türkiye'ye ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ömeroğlu ise, asırlardır bu bölgede manevi ışık yayan tarihi Behram Ağa Camii'nin yeniden açılışının sevincini hep birlikte paylaştıklarını vurguladı. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun selamlarını getirdiğini ifade eden Ömeroğlu, "Ortak bir gayret ve son derece özenli ve özverili bir çalışmayla Behram Ağa Camii'nin bugünkü haline tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Ömeroğlu, başkent Saraybosna'daki Ali Paşa Camii, Mostar'daki Hacı Murat Sipahi Mescidi ve Banja Luka'daki Ferhat Paşa Saat Kulesi'nin yenilenmesi projelerinin de sürdüğünü ifade etti. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bosna Hersek'te Türkiye'nin desteğiyle yenilenen Behram Ağa Camii açıldı - Son Dakika

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