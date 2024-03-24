Bosnalı ünlü şair ve senarist Abdulah Sidran, 80 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bosnalı ünlü şair ve senarist Abdulah Sidran, 80 yaşında hayatını kaybetti

Bosnalı ünlü şair ve senarist Abdulah Sidran, ağır hastalığının ardından 80 yaşında hayatını kaybetti. Sidran, birçok dünya diline tercüme edilen eserleri ve Cannes Film Festivali'nde kazandığı ödülle tanınmıştı. Ayrıca, Bosna Bilimler ve Sanatlar Akademisi üyesi olan Sidran, satrançta Usta Adayı olarak da büyük ilgi duyuyordu.

24.03.2024 03:24  Güncelleme: 03:26
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Bosnalı ünlü şair ve senarist Abdulah Sidran, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Bosna Hersek medyasında yer alan haberlere göre Sidran, ağır hastalığının ardından 23 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde vefat etti.

Kendisini "Saraybosna Şairi" olarak tanımlayan ve "Babam İş Gezisinde", "Dolly Bell'i Anımsıyor musun?" ve "Kusursuz Çember" filmlerinin senaristi Abdulah Sidran'ın eserleri, birçok dünya diline tercüme edilerek yayınlanmıştı. Bosna edebiyat ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Sidran, "Babam İş Gezisinde" filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü kazanmış, Bosna'daki savaş sırasında yayınlanan "Saraybosna Tabutu" isimli şiir kitabı ise Fransız Pen Merkezi'nden Özgürlük Ödülü almıştı.

Birkaç aydır sağlık durumu ağır olan 1944 doğumlu şair, Bosna Bilimler ve Sanatlar Akademisi üyesi ve büyük ilgi duyduğu satrançta Usta Adayı idi. - SARAYBOSNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bosnalı ünlü şair ve senarist Abdulah Sidran, 80 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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