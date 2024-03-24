Bosnalı ünlü şair ve senarist Abdulah Sidran, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Bosna Hersek medyasında yer alan haberlere göre Sidran, ağır hastalığının ardından 23 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde vefat etti.
Kendisini "Saraybosna Şairi" olarak tanımlayan ve "Babam İş Gezisinde", "Dolly Bell'i Anımsıyor musun?" ve "Kusursuz Çember" filmlerinin senaristi Abdulah Sidran'ın eserleri, birçok dünya diline tercüme edilerek yayınlanmıştı. Bosna edebiyat ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Sidran, "Babam İş Gezisinde" filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü kazanmış, Bosna'daki savaş sırasında yayınlanan "Saraybosna Tabutu" isimli şiir kitabı ise Fransız Pen Merkezi'nden Özgürlük Ödülü almıştı.
Birkaç aydır sağlık durumu ağır olan 1944 doğumlu şair, Bosna Bilimler ve Sanatlar Akademisi üyesi ve büyük ilgi duyduğu satrançta Usta Adayı idi. - SARAYBOSNA
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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