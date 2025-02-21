Bostancı Mektebi Kültür Merkezi\'nde Ücretsiz El Sanatları Workshopları

Yerel

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Bostancı Mektebi Kültür Merkezi, her hafta belirlenen bir günde ücretsiz olarak düzenlenen özel workshop etkinlikleriyle dikkat çekiyor.

Bostancı Mektebi Kültür Merkezi'nde düzenlenen workshop etkinliğine katılan kadınlar el sanatlarının çeşitli dallarında ustalaşma fırsatı bulurken, aynı zamanda günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak adeta bir terapi deneyimi yaşıyor. Workshop günlerinde, kadınlar arasında popüler olan teknikler arasında tel kırma, çanta örme, örgü örme ve süsleme, keçe iğneleme ile kurdele nakışı öne çıkıyor. Her biri özenle hazırlanan atölye çalışmalarında, katılımcılar eğitmenler eşliğinde pratik bilgiler ediniyor ve el emeklerinin sonucunda ortaya çıkan ürünlerle hem gurur duyuyor hem de oluşturucu süreçlerine katkı sağlıyor.

"Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz"

Bostancı Mektebi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Besime Has, "Hafta da bir gün yapılan workshop etkinliğine bilmediğim el işlerini öğrenmek için katılıyorum. Dışarıdaki workshopların etkili olduğunu düşünmüyorum. Bostancı Mektebi Kültür Merkezi'nde düzenlenen workshopun daha öğretici olduğunu düşündüğüm için geldim. Burada tel kırma ve panç nakışı gibi bilmediğim çalışmaları öğreniyorum. Buranın ayrıca tarihi bir yapı olması da bizim çalışmamıza etki ediyor. Bizi zamanda geçmişe götürüyor ve o dönemin kadınları gibi üretiyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bizlere böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

"Buraya gelerek bilmediğim şeyleri öğrenmeye çalışıyorum"

Belgin Zaptiyeoğlu, "Bostancı Mektebi Kültür Merkezi'ne arkadaşımın tavsiyesi ile geldim. Workshopların ücretli olduğunu biliyordum. Ancak Bostancı Mektebi Kültür Merkezi'ne bu etkinlik ücretsiz olarak veriliyor. Üstelik dışarıda düzenlenen workshoplara katılım için ciddi ücretler ödeniyor. Buraya gelerek bilmediğim şeyleri öğrenmeye çalışıyorum. Bir gün içerisinde kolye yaptık. Burada bir gün gibi bir araya gelerek hem eğleniyor hem de öğreniyoruz. Antep'in yerlisi olduğum için bu tesisi bana babaannemin evini hatırlatıyor. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP