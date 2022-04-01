Bostaniçi'nde imarlı yollar ulaşıma açılıyor - Son Dakika
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Bostaniçi'nde imarlı yollar ulaşıma açılıyor

01.04.2022 21:15

Bostaniçi'nde imarlı yollar ulaşıma açılıyor Van'ın İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin farklı noktalarında vatandaşların ulaşımını sağlamak ve ulaşım ağını genişletmek amacıyla yeni imar yolları açmayı sürdürüyor.

Bostaniçi'nde imarlı yollar ulaşıma açılıyor

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin farklı noktalarında vatandaşların ulaşımını sağlamak ve ulaşım ağını genişletmek amacıyla yeni imar yolları açmayı sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesi, ilçede vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıran çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Bostaniçi Mahallesi Samancılar bölgesinde yeni imar yolları açmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Mahalle sakinleri adına konuşan Bostaniçi Mahallesi Muhtarı Celalettin Toygun, "Mahalle sakinlerimiz adına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a teşekkürlerimi arz ediyorum. Gördüğünüz bölgede yolumuz uzun zamandır kanayan bir yaraydı ve bu sorunumuza başkan vekilimiz kayıtsız kalmayarak çözüm üretti. Mahalle halkımız rahat bir nefes aldı ve yol açma çalışmaları başladı" diye konuştu.

Bostaniçi Mahallesi ziyaretinde yolların bir an evvel açılması konusunda birim müdürlerine gerekli talimatları verdiğini belirten Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ise "Yeni imar planı ile açılan yeni imar yollarımız, bölgedeki yapılaşmalar için önem arz ederken aynı zamanda ulaşım ağının genişlemesine de yardımcı olacak. Yaptığımız çalışmalar ile yolu olmayan bölgelerimize yeni yollar kazandırarak konutlaşmanın da önünü açıyoruz. Ulaşım sorununu çözmekle birlikte, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz. Kalıcı belediye hizmetleriyle vatandaşın taleplerine göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir sorunu ötelemeden çözüm üretiyoruz. Kararlılıkla kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. İpekyolu Belediyesi olarak hizmetlerimiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bostaniçi'nde imarlı yollar ulaşıma açılıyor
Bostaniçi'nde imarlı yollar ulaşıma açılıyor
Bostaniçi'nde imarlı yollar ulaşıma açılıyor

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Bostaniçi, İpekyolu, imar, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bostaniçi'nde imarlı yollar ulaşıma açılıyor - Son Dakika


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