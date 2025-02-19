Boyabat Kalesi Beyaza Büründü

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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Boyabat Kalesi, drone ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, "sarı kod"la uyardığı Sinop'ta kar yağışı etkili oldu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, 135 metre yükseklikteki sarp kayalıklar üzerine kurulu Boyabat Kalesi de kar yağışının ardından beyaza büründü. Tarihi yapı ve çevresi, drone ile görüntülendi. Karla kaplı dağlar ve vadilerin beyaza bürünmesiyle oluşan manzara, bölge sakinlerine ve doğaseverlere, görsel şölen yaşattı.