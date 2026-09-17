Boyabat'ta 35'inci bağışına altın madalya alan Doyum, 38'inci kez kan verdi - Son Dakika
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Boyabat'ta 35'inci bağışına altın madalya alan Doyum, 38'inci kez kan verdi

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Boyabat\'ta 35\'inci bağışına altın madalya alan Doyum, 38\'inci kez kan verdi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan Şükrü Doyum, 35'inci kan bağışına ulaşınca Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından altın madalyayla ödüllendirildi. Doyum, Beyazıt Camisi önündeki bağış noktasında 38'inci kez kan verdi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenli kan bağışlarıyla örnek olan Şükrü Doyum, 35'inci bağışının ardından altın madalyayla ödüllendirildi. Bağışlarını sürdüren Doyum, 38'inci kez kan verdi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan Şükrü Doyum, yıllardır sürdürdüğü gönüllü kan bağışlarıyla örnek bir davranış sergiliyor.

Daha önce düzenli bağışları dolayısıyla bronz ve gümüş madalya alan Doyum, 35'inci kan bağışına ulaşmasının ardından Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından altın madalyayla ödüllendirildi. Altın madalyayı aldıktan sonra da kan bağışına devam eden Doyum, Boyabat'ta Beyazıt Camisi önünde kurulan kan bağışı noktasında 38'inci kez kan verdi.

Kan bağışını sürdüreceğini belirten Doyum, "Düzenli olarak kan bağışı yapıyorum. Bronz, gümüş ve altın madalyayı almak nasip oldu. Bugün itibariyle 38. Kan verişimi yapıyorum" dedi.

Doyum'un sergilediği duyarlı davranış, kan ihtiyacı bulunan hastalar için düzenli ve gönüllü bağışın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA
KızılayBoyabatSamsunSinopYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Boyabat'ta 35'inci bağışına altın madalya alan Doyum, 38'inci kez kan verdi - Son Dakika
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