Boza Kışın ve Yazın Sağlık İçin Tüketiliyor

Eskişehir'de boza satışı yapan Özbek Özkonak, sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da tüketilen bozayı, bir içecek değil probiyotik içerikli, bağışıklık güçlendiren faydalı bir yiyecek olarak tanımladı.

Eskişehir'de boza üretimi yapan Özkonak, güncel bardak fiyatı 30 TL olan bozayı yaklaşık 30 yıldır vatandaşların hizmetine sunuyor. Özkonak, popülerliğini halen kaybetmediğini söylediği bozanın, besleyici ve probiyotik özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendiren bir yiyecek olduğunu, doktorların da lohusa kadınlara sütlerinin gelmesi için bozayı önerdiğini ifade etti.

"Korona virüs salgını döneminde bozaya ilgi arttı"

Özkonak, bozanın kışın bağışıklık kazanmak isteyenler için yaz aylarında da müdavimleri tarafından tercih edildiğini belirtti. Özbek Özkonak, korona virüs salgınında bağışıklık güçlendirmesinden dolayı tercih edilen bozaya ilginin arttığını anlattı. Pandemi döneminde de açılan bazı boza firmalarının aslında 2. ve 3. elden satış yapan firmalar olduğunu belirten Özkonak, sıfırdan üretim yapan firmaların sayısının bir elin parmağını geçmediğini, İstanbul'da ve Bilecik'te sıfırdan üreten firmaların bulunduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR