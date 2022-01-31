Üye Girişi
Bozdağ, tatilcilerin akınına uğradı - Son Dakika

Bozdağ, tatilcilerin akınına uğradı

31.01.2022 09:44
Bozdağ, tatilcilerin akınına uğradı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde karla kaplı olan 1200 rakımlı Bozdağ, hafta sonu doğanın ve karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde karla kaplı olan 1200 rakımlı Bozdağ, hafta sonu doğanın ve karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşların akınına uğradı.

Bozdağ Kayak Merkezinin kapalı olması nedeniyle Bozdağ'a giden yollarda araçlarını durdurup çevredeki karla kaplı alanlarda kartopu oynayan vatandaşlar, hafta sonunun keyfini çıkardı. Yarıyılın ilk hafta sonu olması ve havanın güneşli olması nedeniyle Ödemiş'in Birgi, Gölcük ve Bozdağ turizm üçgenine kapak atan vatandaşlar esnafa da soluk aldırdı.

Bozdağ Mahallesi Muhtarı Hakkı Balcı, cumartesi ve pazar günlerinin dolu geçtiğini belirterek, "Esnafımız bir süredir sıkıntıdaydı. Yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte çok sayıda günübirlikçi bölgemize akın etti. Geçen hafta, Gölcük yolumuz kapanmış vatandaşlar 5-6 saat mahsur kalmıştı. Bu hafta alınan önlemler nedeniyle aynı sıkıntıyı yaşamadık. Bozdağ Kayak Merkezinin kapalı olması nedeniyle vatandaşlar bulabildikleri karlık alanlarda piknik yapmayı tercih etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş Belediyesi ve jandarma ekiplerimiz sürekli hareket halindeydi. Bozdağlı esnaflar da yoğunluktan dolayı bereketli bir gün geçirdi." dedi.

Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı da yarıyıl tatili nedeniyle Gölcük'ün de çok sayıda konuk ağırladığını belirterek, yolların açık kalmasını sağlayan ilgililere teşekkür etti.

Yılbaşı öncesi ve sonrası yağan yoğun kar, özellikle Bozdağ belde merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. - İZMİR

Bozdağ, tatilcilerin akınına uğradı
Bozdağ, tatilcilerin akınına uğradı
Bozdağ, tatilcilerin akınına uğradı
Bozdağ, tatilcilerin akınına uğradı

YORUMLAR
500

Ödemiş, Turizm, Gölcük, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozdağ, tatilcilerin akınına uğradı - Son Dakika


Doktorlar, "Sahalara dönmemeli" dedi ama herkesi şaşırttı! Eriksen resmen Premier Lig ekibinde Doktorlar, "Sahalara dönmemeli" dedi ama herkesi şaşırttı! Eriksen resmen Premier Lig ekibinde         
11:11
Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi         
11:07
Güldür Güldür'de eğlenceli anlar! Fahrettin Koca taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu Güldür Güldür'de eğlenceli anlar! Fahrettin Koca taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu         
10:58
Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi!         
10:03
Karlar erimeye başladı, barajlarda doluluk oranı yüzde 55'i geçti Karlar erimeye başladı, barajlarda doluluk oranı yüzde 55'i geçti         
09:49
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20

Son Dakika Haberleri
11:06 Son Dakika! Bakan Koca, 15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi paylaştı
11:03 Brent petrol 8 yıl sonra 91 doları gördü! Akaryakıt fiyatları daha da yükselebilir
10:57 Güldür Güldür'de eğlenceli anlar! Fahrettin Koca taklidi izleyenleri kahkahaya boğdu
10:53 Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti
10:52 İsrail liderinin BAE ziyaretine damga vuran füze saldırısı! ABD'den kınama mesajı geldi
09:49 Karlar erimeye başladı, barajlarda doluluk oranı yüzde 55'i geçti
10:34 84 yıllık kitabın arasından çıkan 64 yıllık imzalı ithaf
10:33 Umut Evirgen'den sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya jest! Gidemediği konseri ayağına getirdi
10:26 CHP İstanbul İl örgütünden kafa karıştıran paylaşım! Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekildi?
10:15 NFT platformunda yerini alan resim sergisi sanatseverlerle buluştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 11:17:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bozdağ, tatilcilerin akınına uğradı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement