Başkan Özel’den Zafer Bayramı mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

30 Ağustos'un bir milletin alın yazısını kendi yazdığı bir zafer olduğunu belirten Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel mesajında, "30 Ağustos; esareti reddeden, bağımsızlığından asla vazgeçmeyen aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesine vurduğu özgürlük mührüdür. Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı bu kutlu gün; yalnızca askeri bir başarının değil, yokluklar içinden yeniden ayağa kalkan bir milletin sarsılmaz inancının, eşsiz fedakarlığının ve vatan sevgisinin eseridir. Bizlere düşen görev; atalarımızın canları pahasına bizlere emanet ettiği bu vatanı, Cumhuriyetimizi ve bağımsızlığımızı aynı kararlılıkla korumak; ülkemizi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde daha güçlü yarınlara taşımaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' sözüyle ifade ettiği inanç ve cesaret, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden bütün kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.