Başkan Özel, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla iftar sofrasında bir araya gelerek Ramazan ayının maneviyatını paylaştı.

Madran Restoran'da düzenlenen programa CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve aileleri, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ile basın mensupları katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

İftarın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Özel, ilçede hayata geçirilen hizmetler, devam eden projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Özel, mahallelerin ihtiyaçlarının istişare kültürüyle ele alındığını ifade etti.

Konuşmasında İslam aleminin Ramazan ayını da tebrik eden Başkan Özel, "Rabbim barış, birlik ve dirlik içerisinde nice Ramazanlara ulaşmayı nasip etsin" dedi. Programa katılan tüm muhtarlara teşekkür eden Özel, Bozdoğan için ortak akılla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN