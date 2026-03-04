Başkan Özel, muhtarlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Özel, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Başkan Özel, muhtarlarla iftarda bir araya geldi
04.03.2026 09:36  Güncelleme: 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, mahalle muhtarlarıyla birlikte düzenlenen iftar programında Ramazan ayının maneviyatını paylaştı. Programda birlik ve dayanışma mesajları verilirken, Başkan Özel ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla iftar sofrasında bir araya gelerek Ramazan ayının maneviyatını paylaştı.

Madran Restoran'da düzenlenen programa CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve aileleri, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ile basın mensupları katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

İftarın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Özel, ilçede hayata geçirilen hizmetler, devam eden projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Özel, mahallelerin ihtiyaçlarının istişare kültürüyle ele alındığını ifade etti.

Konuşmasında İslam aleminin Ramazan ayını da tebrik eden Başkan Özel, "Rabbim barış, birlik ve dirlik içerisinde nice Ramazanlara ulaşmayı nasip etsin" dedi. Programa katılan tüm muhtarlara teşekkür eden Özel, Bozdoğan için ortak akılla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mustafa Galip Özel, Yerel Haberler, Belediye, Bozdoğan, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özel, muhtarlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

10:27
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den tartışma yaratan paylaşım
Arjantin Devlet Başkanı Milei'den tartışma yaratan paylaşım
10:20
Aziz Yıldırım’dan bomba şampiyonluk çıkışı: Ah vah etmeye gerek yok
Aziz Yıldırım'dan bomba şampiyonluk çıkışı: Ah vah etmeye gerek yok
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 10:40:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Başkan Özel, muhtarlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.