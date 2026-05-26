Başkan Özel, belediye personeliyle Bayramlaştı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Personelle bayramlaşma programına Meclis üyeleri ile katılan Başkan Mustafa Galip Özel, bayram süresince vatandaşların huzuru ve belediye hizmetlerinin aksamadan sürmesi adına fedakarca görev yapan personele teşekkür etti.

Belediye çalışanlarının sahadaki emekleriyle vatandaşın belediyeyi değerlendirdiğini ifade eden Başkan Özel, personelin özverili çalışmalarından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Başkan Özel konuşmasında, "Sizler benim görünen yüzümsünüz. Belediyemizi ve şahsımı en iyi şekilde temsil ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fedakarca yürüttüğünüz çalışmalarınızdan dolayı minnettarım. Sizlerin ve kıymetli ailelerinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programı, personellerle yapılan sohbetlerin ardından sona erdi. - AYDIN