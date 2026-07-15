Bozdoğan'da 15 Temmuz Anma Programı gün boyu devam edecek - Son Dakika
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Bozdoğan'da 15 Temmuz Anma Programı gün boyu devam edecek

Bozdoğan\'da 15 Temmuz Anma Programı gün boyu devam edecek
15.07.2026 12:16  Güncelleme: 12:18
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, çelenk sunma töreniyle başladı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri, çelenk sunma töreniyle başladı. Şehitlik ziyaretleri ve mevlit programlarıyla devam eden etkinlikler, akşam düzenlenecek demokrasi yürüyüşü ve meydan programıyla gün boyu sürecek.

Bozdoğan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Törene İlçe Kaymakamı Hüseyin Şamil Özen, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öztaban, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Bozdoğan Belediye Başkanlığı çelenkleri sunulurken, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Çelenk töreninin ardından Bozdoğan Aile Mezarlığı ile Koyuncular Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan şehit kabirleri ziyaret edildi. Şehit Pilot Üsteğmen Yüksel Çankaya'nın yanı sıra Şehit Nihat İzbudak ve Şehit Ersun Üstün'ün kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Anma etkinlikleri kapsamında öğle namazı öncesinde Çarşı Camii'nde ve ilçe genelindeki camilerde tüm şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okunarak hatim duaları yapılacak.

Program, akşam saatlerinde de devam edecek. Saat 20.45'te Muğla Caddesi Belediye Düğün Salonu önünden başlayacak 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü, mehter takımı eşliğinde Taksi Meydanı'na kadar sürecek. Ardından Taksi Meydanı'nda düzenlenecek anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar ve çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle anılacak.

Bozdoğan'daki anma programlarında, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğu vurgulanırken, vatan uğruna can veren şehitler rahmetle, gaziler ise şükran ve saygıyla anıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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