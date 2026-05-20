Bozdoğan sokaklarında Bandırma Vapuru coşkusu

20.05.2026 08:58  Güncelleme: 08:59
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Fener Alayı ve kortej yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı. Kortejin önünde taşınan ışıklandırılmış Bandırma Vapuru maketi büyük ilgi gördü. Yürüyüşe kaymakam, belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Havai fişek gösterisi ve halk oyunları ile gece sona erdi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Fener Alayı ve kortej yürüyüşü, binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. Geceye ise kortejin önünde taşınan ışıklandırılmış Bandırma Vapuru maketi damga vurdu.

Bozdoğan Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından tasarlanıp Bozdoğan Belediyesinin destekleri ile hazırlanan Bandırma Vapuru maketi, 19 Mayıs ruhunu Bozdoğan sokaklarına taşıdı. Milli Mücadele'nin başlangıcının simgesi olan vapurun kortejin en önünde yer alması, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Saat 20.30'da 100. Yıl Atatürk Parkı önünden başlayan yürüyüşe Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bozdoğan Anadolu Lisesi Bando Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde başlayan kortejde vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle ilçe sokaklarını kırmızı beyaza bürüdü. 7'den 70'e yüzlerce kişi marşlara hep bir ağızdan eşlik ederek bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Gecenin en dikkat çeken anı ise öğrenciler tarafından hazırlanan ve özel ışıklandırmayla süslenen Bandırma Vapuru maketinin kortejin önünde taşınması oldu. Vatandaşlar vapuru cep telefonlarıyla görüntülerken, alkışlar ve marşlarla korteje eşlik etti.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, amaçlarının sadece bir kutlama programı düzenlemek değil, 19 Mayıs'ın taşıdığı ruhu genç nesillere hissettirmek olduğunu belirterek, "Bandırma Vapuru bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir. Gençlerimizin o tarihi ruhu yaşayarak hissetmesini istedik. Bozdoğan'da ilk kez böyle bir çalışma gerçekleştirdik ve vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık" dedi.

Kortej yürüyüşünün ardından ilçe merkezinde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Gökyüzünü aydınlatan gösteriler vatandaşlardan büyük alkış alırken, sahnelenen halk oyunları gösterileri de geceye renk kattı.

Bozdoğan'da birlik ve beraberlik ruhunun ön plana çıktığı 19 Mayıs kutlamaları, unutulmaz görüntülerle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

