Bozdoğan\'da 23 Nisan Kutlaması: Öğrenci Başkan Sümeyye Nisa Yıldırım\'dan Talimatlar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bozdoğan Merkez İlkokulu öğrencileri Murat Bozyiğit, Ege Aksaraylı ve Sümeyye Nisa Yıldırım, öğretmenleriyle birlikte Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Özel, 23 Nisan'ın anlam ve önemine dair sohbet gerçekleştirdi. Ardından temsili olarak belediye başkanlığı görevini 4. sınıf öğrencisi Sümeyye Nisa Yıldırım'a devretti. Başkanlık koltuğuna oturan Sümeyye, görevini ciddiyetle üstlenerek ilçeye dair öneri ve taleplerini sıraladı. Belediye birim müdürlerinin hazır bulunduğu görüşmede, Sümeyye'nin talimatları dikkatle not alındı. Sümeyye Başkan, ilçedeki pazarcı esnafının elmalarının çürüdüğünü belirterek, "Bozdoğan'a soğuk hava deposu yapılmalı. Elmalar çöpe gitmesin" talimatını verdi.

Ayrıca çocukların sosyal yaşam alanlarının artırılması gerektiğini vurgulayan Sümeyye, "Daha çok oyun parkı istiyoruz, tüm çocuklar oyun oynayabilmeli" dedi. İlçedeki sinema salonu ve kütüphanelerin de çoğaltılması yönünde çağrıda bulundu.

Ziyaretin sonunda Başkan Mustafa Galip Özel, başkanlık görevini başarıyla yürüten Sümeyye'ye teşekkür ederek, "Bugünün çocukları yarının başkanları, yöneticileri. Onların hayalleri ve talepleri bizler için yol gösterici. Çocuklarımız için çalışmaya, onlar için üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN