Bozdoğan\'da Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması

Bozdoğan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkulu etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar sabah saatlerinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Adatepe günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi.

Etkinlikler daha sonra Bozdoğan İlçe Stadyumu'nda devam etti. Burada düzenlenen programda 100 metre ve 919 metre koşu yarışmaları büyük heyecana sahne oldu. Yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllerini protokol üyelerinden aldı. Kutlamalarda Bozdoğan'ın geleneksel değerlerinden olan zeybek gösterileri büyük beğeni topladı. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, halkla birlikte seslendirilerek alanda duygu dolu anlar yaşattı. Spor müsabakalarıyla renklenen kutlamalar, halkın ve öğrencilerin yoğun katılımıyla bayram coşkusunu doyasıyayaşattı. - AYDIN