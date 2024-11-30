Bozdoğan\'da Din Görevlilerine Seminer

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, din görevlilerine yönelik 'Etkili Hutbe Sunumu Hizmet İçi Eğitim Semineri' düzenlendi.

Bozdoğan'da ilçe genelindeki camilerde görev yapan din görevlilerinin hutbe sunumu konusunda daha etkili ve anlaşılır olabilmelerini sağlamak amacıyla seminer düzenlendi. Seminerde, din görevlilerinin topluma hitap ederken kullandıkları dilin ve sunum tekniklerinin büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulanarak, etkili hutbe sunumunun cami cemaatiyle güçlü bir iletişim kurulması için kritik bir araç olduğuna dikkat çekildi. Katılımcılar arasında etkileşimli uygulamalar ve deneyim paylaşımı yapıldığı seminerde din görevlileri hutbelerini daha etkili bir şekilde sunabilmek için gerekli donanımı elde etmeleri sağlandı. - AYDIN