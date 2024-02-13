Bozdoğan\'da Din Görevlilerine Vaaz Becerilerini Geliştirme Kursu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 'Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu' başlatıldı.
Bozdoğan'da din görevlilerinin mesleki yeterliklerini geliştirmek, vaaz ve irşat hizmetlerine etkin katılımlarını sağlamak amacıyla 'Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu' düzenleniyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kurs, İlçe Müftümüz Dr. Hamza Yıldırım'ın 'Vaaz ve İrşadın Anlam ve Önemi' konulu ders sunumuyla devam etti. Eğitim programının kapsamlı bir içeriğe sahip olduğu ve farklı konularda uzman kişiler tarafından verileceği belirtilirken, kursa katılan din görevlilerinin aldıkları eğitimle birlikte daha donanımlı şekilde topluma hizmet sunacakları vurgulandı. - AYDIN
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı. Teknik direktör İsmail Kartal ise Ryan Kent'in Avrupa listesine yazıldığını ve TFF'ye 48 saat içinde liste vereceklerini belirtti.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların acil işleri olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica etti.
Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.
Ortaköy Sahili'nde 2 kişi, inşaat çalışması yapılan yolun çökmesi üzerine denize düştü. Bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk edildi. Denize düşen bir kişi kurtarılırken dalgıçlar diğer kişinin cansız bedenine ulaştı.
Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.
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