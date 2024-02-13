Bozdoğan'da Din Görevlilerine Vaaz Becerilerini Geliştirme Kursu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozdoğan'da Din Görevlilerine Vaaz Becerilerini Geliştirme Kursu

Bozdoğan\'da Din Görevlilerine Vaaz Becerilerini Geliştirme Kursu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu' başladı. Kurs, din görevlilerinin mesleki yeterliklerini artırmayı ve vaaz ve irşat hizmetlerine daha etkin katılımlarını sağlamayı amaçlamaktadır. Kurs kapsamında farklı konularda uzman kişiler tarafından verilecek eğitimlerle din görevlileri daha donanımlı hale geleceklerdir.

13.02.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 'Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu' başlatıldı.

Bozdoğan'da din görevlilerinin mesleki yeterliklerini geliştirmek, vaaz ve irşat hizmetlerine etkin katılımlarını sağlamak amacıyla 'Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu' düzenleniyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kurs, İlçe Müftümüz Dr. Hamza Yıldırım'ın 'Vaaz ve İrşadın Anlam ve Önemi' konulu ders sunumuyla devam etti. Eğitim programının kapsamlı bir içeriğe sahip olduğu ve farklı konularda uzman kişiler tarafından verileceği belirtilirken, kursa katılan din görevlilerinin aldıkları eğitimle birlikte daha donanımlı şekilde topluma hizmet sunacakları vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bozdoğan, Aydın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozdoğan'da Din Görevlilerine Vaaz Becerilerini Geliştirme Kursu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 12:10:01. #1.11#
SON DAKİKA: Bozdoğan'da Din Görevlilerine Vaaz Becerilerini Geliştirme Kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement