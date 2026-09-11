Bozdoğan\'da eğlence yerlerine gece denetimi yapıldı, hijyen ve alkol satışı kontrol edildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik gece denetimlerinde işletmelerin hijyen, gıda güvenliği ve alkollü içecek satışına ilişkin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Bozdoğan'da halk sağlığının korunması ve işletmelerde güvenilir hizmet sunulması amacıyla gece denetimi gerçekleştirildi. Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Kaymakamlığa bağlı ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ilçedeki umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kontrol edildi. Ekipler, işletmelerin genel hijyen şartlarını, gıda güvenilirliğini ve alkollü içecek satışına ilişkin mevzuata uygunluklarını inceledi. Yetkililer, halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini bildirdi.