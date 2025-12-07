Bozdoğan\'ın acı günü: Hayırsever iş insanı Rasim Menteşe vefat etti

Bozdoğan'ın eğitim ve sağlık alanındaki önemli hayırseverlerinden, iş insanı Rasim Menteşe hayatını kaybetti. 97 yaşında vefat eden Menteşe'nin ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Yaşamı boyunca Bozdoğan'a eğitimden sağlığa birçok alanda önemli katkılar sunan Rasim Menteşe, yardımseverliği ve mütevazı kişiliğiyle tanınıyordu. İlçede saygı ve sevgiyle anılan Menteşe'nin kaybı, Bozdoğan halkını yasa boğdu. Merhum Rasim Menteşe'nin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Bozdoğan Çarşı Camii'nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacak.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de Rasim Menteşe'nin vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Özel mesajında şu ifadelere yer verdi: "İlçemizin hayırsever iş insanı Rasim Menteşe'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Eğitimden sağlığa ilçemize yaptığı kıymetli katkılarla gönüllerde iz bırakan, örnek bir insandı. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm Bozdoğanlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." - AYDIN