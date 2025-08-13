Bozdoğan\'da İncir Üreticileri İçin Arazi Yolları Düzenleniyor

Türkiye'nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği yerlerden olan Bozdoğan'da, üreticilerin arazi yollarında düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in talimatıyla başlatılan çalışmalarda, belediye ekipleri bölgeye altyapı malzemesi ve iş makineleri sevk ederek üretim yollarını düzenledi. İncir üreticilerinin tarlalarına rahat ulaşabilmesi için büyük önem taşıyan bu çalışmaya, Akseki halkı da büyük destek verdi. Vatandaşlar, traktörleriyle belediyeden temin edilen malzemeleri arazi yollarına taşıyarak imece usulüyle seferber oldu. Başkan Özel, incirde hasat sezonunun başlamasıyla arazi yollarında iyileştirmenin önemine değinerek "İncirimiz Bozdoğan'ın markası, üreticimiz ise baş tacımızdır. Üreticimizin ürününü tarlasından pazara rahat ulaştırması için her zaman yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı. Yolların yenilenmesi, hem incir üreticilerinin hem de mahalle halkının yüzünü güldürdü. Mahalle sakinleri, hizmetlerinden dolayı Başkan Mustafa Galip Özel'e teşekkür ederek, yapılan çalışmanın üretim sezonu öncesinde büyük kolaylık sağlayacağını belirttiler. - AYDIN