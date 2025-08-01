Bozdoğan\'da Şehir İçi Ulaşım Seferleri Başladı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kırsal mahallelerdeki vatandaşların ilçe merkezine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in talimatıyla şehir içi seferleri başladı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, seçim döneminde verdiği sözleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını öncelik kabul eden Başkan Özel, sosyal belediyecilik anlayışıyla projelerini tek tek uygulamaya koyuyor. Bu kapsamda, Başkan Özel'in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen şehir içi seferleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Salı ve Cuma günleri düzenli olarak yapılan seferlerle, Hisar Mahallesi, Hıdırbaba Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nden ilçe merkezine, pazara ve hastaneye ulaşım artık çok daha kolay. Özellikle yaşlı, engelli ve çocuklu vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayan uygulama, hem pratikliği hem de vatandaş odaklı yapısıyla beğeni topladı.

Minibüsüne binen vatandaşlar, "Bu araçlar ile çarşı pazara gitmemiz kolaylaştı. Hastaneye gitmesi ve gelmesi zor oluyordu. Bizleri düşünen başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah Başkanımızdan razı olsun" diyerek memnuniyetlerini ifade etti.

Başkan Mustafa Galip Özel ise "Biz gücümüzü halkımızın dualarından, vatandaşlarımızla kurduğumuz gönül bağından alıyoruz. Sizlerden Allah razı olsun, dualarınız bize güç ve kuvvet veriyor. Bozdoğan için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle hemşehrilerine teşekkür etti.

Bozdoğan Belediyesi'nin, şehir içi ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik bu hizmetleri, gelen talepler doğrultusunda daha da yaygınlaştırmayı hedeflediği belirtildi. - AYDIN