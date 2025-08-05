Bozdoğan\'da Yayla Yollarında Kapsamlı Düzenleme Çalışmaları

Bozdoğan'ın Madran ve Karabağlar Mahalleleri'nde yayla yolları kapsamlı bir düzenlemeden geçti. Belediye ekipleri, bozulmuş yollarda zemin iyileştirme ve şarampol temizliği yaptı.

Bozdoğan Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların sıklıkla kullandığı yayla yollarında düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Madran ve Karabağlar Mahalleleri'nde, ulaşım açısından büyük önem taşıyan yayla yollarında çalışma başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, stabilize yollarda greyder ve kepçe ile zemin düzenlemesi yapılırken, çökme ve bozulmalar onarıldı. Ayrıca şarampollerde biriken toprak ve taşlar temizlenerek suyun doğal akışına kavuşması sağlandı.

Vatandaşlar yapılan hizmetten memnun

Yayla yolunu kullanan vatandaşlar, "Yayla yollarımız uzun süredir bu düzenlemeyi bekliyordu. Belediye ekipleri geldi, yolumuz toparlandı. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamada ise ilçe genelinde benzer yol düzenleme çalışmalarının program dahilinde devam edeceği belirtildi. - AYDIN