Bozdoğanlı öğrenci velilerine uyuşturucu madde bağımlılığı belirtileri eğitimi verildi - Son Dakika
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Bozdoğanlı öğrenci velilerine uyuşturucu madde bağımlılığı belirtileri eğitimi verildi

20.10.2022 10:46
Bozdoğanlı öğrenci velilerine uyuşturucu madde bağımlılığı belirtileri eğitimi verildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'En iyi Narkotik Anne Projesi Eğitimi' çerçevesinde Bozdoğan'da ilkokul ve ortaokul öğrenci velilerine madde bağımlılığı belirtileri ve insan vücuduna zararları konusunda eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'En iyi Narkotik Anne Projesi Eğitimi' çerçevesinde Bozdoğan'da ilkokul ve ortaokul öğrenci velilerine madde bağımlılığı belirtileri ve insan vücuduna zararları konusunda eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi'nde bulunan Alamut İlkokul ve Ortaokulunda okuyan öğrencilerden 20 öğrenci velisine 'En iyi Narkotik Anne Projesi Eğitimi' çerçevesinde, 'madde bağımlılığı belirtileri, uyuşturucu maddelerin çeşitleri, insan vücuduna zararları' konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sorumluluk alanımızda bulunan tüm eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimiz ile velilerine uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bozdoğanlı öğrenci velilerine uyuşturucu madde bağımlılığı belirtileri eğitimi verildi - Son Dakika

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