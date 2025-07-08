Bozkır\'da Aile ve Finansal Eğitimi

Konya'nın Bozkır ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Bozkır İlçesi Gençlik Merkezi personellerine yönelik olarak 'Finansal Okuryazarlık Eğitimi' ve '2025 Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde "Dünden Bugüne Ailemiz ve Geleneklerimiz" konulu program gerçekleştirildi.

İlçede düzenlenen eğitimde, bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları finansal konulara dair bilinçlenmeleri hedeflenirken, aile bütçesi yönetimi, tasarruf yöntemleri ve doğru finansal kararlar alma gibi önemli başlıklar ele alındı. 2025 Aile Yılı dolayısıyla düzenlenen "Dünden Bugüne Ailemiz ve Geleneklerimiz" oturumunda, aile kurumunun tarihi gelişimi, kültürel değerlerimiz ve nesiller arası aktarılan geleneklerin önemi vurgulandı. Bozkır Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerle toplumun farklı kesimlerinde farkındalık oluşturmayı ve aile bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti. - KONYA