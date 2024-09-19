Bozkır'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandı

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Konya'nın Bozkır ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ilçede görev yapan din görevlileri bir araya gelirken, emekli din görevlilerine plaket verildi.

Bozkır Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle program düzenlendi. Programda, Bozkır İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan personel, emekli imam hatipler bir araya geldi. Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut'un da katıldığı programda emekli olan din görevlilerine plaket verildi. - KONYA