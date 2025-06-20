Bozkır Yüksek Yaylasında Bitki Florası Araştırıldı

Bozkır'ın yüksek rakımlı yaylalarındaki bitki florası araştırıldı

KONYA - Konya'nın Bozkır ilçesinde, 2 bin metre ve üzeri rakıma sahip Dereköy Dikilitaş Yaylası'nın bitki florasını incelendi.

Bozkır Tarih ve Tabiatı Araştırma, Koruma, Yaşatma, Eğitim ve Kültür Derneği (BOZDER), 2 bin metre ve üzeri rakıma sahip Dereköy Dikilitaş Yaylası'nın bitki florasını incelemek üzere Selçuk Üniversitesi'nden uzman akademisyenleri ağırladı. Bölgede incelemelerde bulunan uzman ekip, yöreye özgü endemik bitkiler hakkında bilgiler paylaşarak, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin korunması gerektiğini vurguladı. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Evren Yıldıztugay, Doktor Öğretim Üyesi Sinan Alkan ve Doktor Ferhat Özcan ile birlikte BOZDER'in daveti üzerine Dikilitaş Yaylası'na geldiklerini belirterek, "Bu bölgenin floristik zenginlikleri ve endemik bitki örtüsü hakkında gözlemler yaptık. Floristik açıdan son derece zengin bir bölge. Endemik bitkiler bakımından da eşsiz bir yapıya sahip. Buranın mutlaka korunması gerekiyor" dedi.

BOZDER yetkilileri de, yörenin bitki florası açısından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu belirterek, "İlçemizde çok sayıda arıcı bulunuyor ve bu arıcılarımızın bölgedeki bitki çeşitliliğinden daha fazla yararlanabilmesi için hocalarımızı misafir ettik. Yaylamızdaki endemik çiçek varlığı hakkında bilgi edinirken, bölgemizin ne kadar değerli olduğunu ve korunması gerektiğini bir kez daha anlamış olduk" ifadelerini kulllandı.