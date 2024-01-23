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Bozkurt Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası, emekçileri desteklemek için zam protokolü imzaladı - Son Dakika
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Bozkurt Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası, emekçileri desteklemek için zam protokolü imzaladı

Bozkurt Belediyesi, Belediye-İş Sendikası Denizli Şubesi ile bir araya gelerek, ekonomik zorluklarla mücadele eden emekçileri desteklemek adına önemli bir adım attı. Belediye çalışanlarının maddi haklarını korumak ve artan enflasyonun etkilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda taraflar, tüm ücretlere yüzde 50 oranında zam içeren ek protokolü imzaladılar. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, yapılan protokolün ardından yaptığı açıklamada, 'Her gün Bozkurt'umuzu daha yaşanabilir kılmak için özveriyle çalışan değerli emekçilerimize duyduğumuz minnettarlığı ifade etmek istiyorum. Bu iş birliği ile enflasyonun etkilerini azaltmak, emekçilerimizin maddi haklarını korumak için bir araya geldik. Belediye-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sayın Uğur Cihan'a da özverili çalışmaları için teşekkür ederim' dedi.

Bozkurt Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası, emekçileri desteklemek için zam protokolü imzaladı
23.01.2024 - 17:52,
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Bozkurt Belediyesi, Belediye-İş Sendikası Denizli Şubesi ile bir araya gelerek, ekonomik zorluklarla mücadele eden emekçileri desteklemek adına önemli bir adım attı. Belediye çalışanlarının maddi haklarını korumak ve artan enflasyonun etkilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda taraflar, tüm ücretlere yüzde 50 oranında zam içeren ek protokolü imzaladılar.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, yapılan protokolün ardından yaptığı açıklamada, "Her gün Bozkurt'umuzu daha yaşanabilir kılmak için özveriyle çalışan değerli emekçilerimize duyduğumuz minnettarlığı ifade etmek istiyorum. Bu iş birliği ile enflasyonun etkilerini azaltmak, emekçilerimizin maddi haklarını korumak için bir araya geldik. Belediye-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sayın Uğur Cihan'a da özverili çalışmaları için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Bozkurt Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası, emekçileri desteklemek için zam protokolü imzaladı - Son Dakika


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