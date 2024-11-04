Bozkurt'ta Yağmur Dualarıyla Bereket Temennisi - Son Dakika
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Bozkurt'ta Yağmur Dualarıyla Bereket Temennisi

Bozkurt\'ta Yağmur Dualarıyla Bereket Temennisi

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçede kuraklığın sona ermesi ve bereketli bir tarım sezonu için çeşitli mahallelerde yağmur dualarına katıldı. Etkinliklerde birlik ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

04.11.2024 11:13  Güncelleme: 11:15
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçede yaşanan kuraklığın sona ermesi, yağmur yağması, bereketli ve verimli bir tarım sezonu geçirilmesi temennisiyle çeşitli mahallelerde düzenlenen yağmur dualarına katıldı.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, kuraklık tehlikesinin sona ermesi, yağışların gelmesi ve bereketli bir tarım sezonu geçirilmesi temennisiyle ilçede bir dizi etkinliğe katıldı. Avdan Mahallesi'nde gerçekleştirilen yağmur ve bereket duasında Başkan Çelik, vatandaşlarla birlikte el açarak yağmurun yağması ve kazasız, verimli bir sezon için dualar etti.

İnceler Mahallesi'nde düzenlenen başka bir yağmur duasına da katılan Çelik, mahalle sakinleriyle birlikte birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.. Bu etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek, toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Başçeşme Mahallesi'nde yapılan yağmur duası ve bereket yemeği, üreticiler ve halkın geniş katılımıyla gerçekleşti. Başkan Çelik, burada katılımcılarla sohbet edip dayanışma içinde olmanın önemini belirtti. Etkinliğin ardından yemeğe katılan herkesin birlikte bereket için dualar ettiği belirtildi. Başkan Çelik, tarımın bölge için taşıdığı hayati değere dikkat çekerek, düzenlenen etkinliklerin birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirdiğini ifade ederek; "Yağışların gelmesi ve tarlalarımızın bereketlenmesi için hep birlikte gönülden dualar ettik. Tarımın sürdürülebilir olması adına bu toplu duaların önemine inanıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozkurt'ta Yağmur Dualarıyla Bereket Temennisi - Son Dakika

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